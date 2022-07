Morre depois de ser esfaqueado nas pernas em Lisboa 

Um homem de 29 anos morreu esfaqueado na Alta de Lisboa na noite deste domingo. A vítima foi golpeada nas pernas e acabou por falecer no Hospital Santa Maria, para onde foi transportada pelos bombeiros. A Polícia Judiciária está a investigar o caso e até à tarde desta segunda-feira não eram conhecidas detenções.

O caso ocorreu no Parque Urbano do Reguengo, na Alta de Lisboa. A vítima encontrava-se na companhia de um amigo, com 28 anos, quando foram abordados por um grupo. Iniciaram-se agressões e o suspeito, do grupo rival, esfaqueou a vítima nas pernas.

Um dos golpes atingiu a artéria femoral e a vítima perdeu sangue de forma abundante, tendo acabado por falecer. O homem de 29 anos foi assistido no local pelos bombeiros e transportado para o Hospital de Santa Maria, onde acabou por falecer. A segunda vítima, um homem de 28 anos, foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, mas não corre perigo de vida.

Os suspeitos colocaram-se em fuga antes da chegada da PSP e estão a ser procurados pela Polícia Judiciária de Lisboa.