Morre no hospital depois de cair de muro durante rixa no cais do Sodré

Um homem morreu no hospital depois de ter caído de um muro com cerca de dois metros no Cais do Sodré, em Lisboa. A queda ocorreu na sequência de uma cena de pancadaria com outro homem.

O conflito entre os dois homens, de idades não apuradas, ocorreu ao início da tarde de sábado, cerca das 13.20 horas. Os dois envolveram-se numa cena de agressões mútuas, por razões desconhecidas, quando a vítima acabou por cair de uma altura de cerca de dois metros.

Os bombeiros acorreram ao local e transportaram a vítima para o Hospital de São José, em Lisboa. Esta viria a falecer cerca das 9 horas da manhã de domingo.