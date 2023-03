Morreu capelão das Forças Armadas ferido com tiro. PJ investiga

Morreu o padre Luís Alberto Seixeira, de 53 anos. Capelão na Diocese das Forças Armadas, estava internado desde o passado domingo.

A morte do capelão foi comunicada, esta quinta-feira, pela Diocese das Forças Armadas e de Segurança e está a ser investigada pela Polícia Judiciária.

O sacerdote estava, desde domingo, internado no Hospital de Viseu, aparentemente depois de ter disparado sobre si próprio, em Granja, Penedono.

De acordo com amigos próximos, o sacerdote estaria com uma depressão. "Os últimos anos foram para ele muito duros. Pouco antes da pandemia, do fecho das igrejas e respetivos períodos de confinamento, tinha falecido a mãe, logo a seguir o único irmão, também sacerdote, vítima de cancro, enquanto o pai se encontra com a saúde muito debilitada", referiu um amigo padre.

"O capelão Luís Seixeira iniciou o seu ministério na Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança em 1998, e atualmente prestava serviço no Centro de Tropas de Operações Especiais, em Lamego e, até há pouco, no RI 13, em Vila Real", pode ler-se numa nota publicada nas redes sociais do Ordinariato castrense.

O padre Luís Seixeira, da Diocese de Lamego, foi capelão durante 25 anos, tendo servido "diversas Unidades", passando pelo Regimento de Infantaria 15 - Tomar, pelo Regimento de Engenharia 3, em Espinho, pela Área Militar de São Jacinto, em Aveiro, pelo Centro de Tropas de Operações Especiais, em Lamego, pela Escola das Armas, em Mafra, pelo Comando Pessoal, no Porto e pelo Regimento de Infantaria em Vila Real.