Morto à facada em ajuste de contas e levado em carro para casa

Um homem morreu esta terça-feira de madrugada em Marinhais, Salvaterra de Magos, durante o que tudo indica ter sido um ajuste de contas na sequência de uma disputa entre amigos.

O caso deu-se na Rua de Magos. De acordo com informações recolhidas no local pelo JN, dois homens envolveram-se numa briga numa moradia em Marinhais e um deles, que vivia na naquela casa com a mãe e um irmão, esfaqueou o outro, matando-o.

A vítima mortal, que teria 24 anos, foi então colocada num carro e conduzida até à casa onde vivia com a namorada, na zona da Glória do Ribatejo, a oito quilómetros do local do crime, onde foi deixada.

Segundo apurou o JN, o suspeito foi levado pela Polícia Judiciária ainda de madrugada até ao local onde o corpo foi deixado, tendo sido visto a pedir desculpa à namorada da vítima mortal. no carro do suspeito, terão sido detetados vestígios de sangue.