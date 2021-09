Morto a tiro no Cais do Sodré. Suspeitos em fuga

Rogério Matos Hoje às 16:09 Facebook

Um homem foi morto com pelo menos dois tiros esta madrugada deste domingo, junto à estação fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa, avançou fonte oficial da PSP ao JN.

O homicídio deu-se no parque de estacionamento entre as estações fluvial e ferroviária, na Rua de Cintura do Porto.

O alerta foi dado às 2.24 horas deste domingo. A vítima foi socorrida pelos bombeiros que a transportaram para o Hospital de São José, onde viria a falecer.

A PSP foi chamada para o local, mas quando os agentes chegaram ao local do crime, já os suspeitos se tinham colocado em fuga. Os agentes recolheram testemunhos no local e o caso passou para a Polícia Judiciária de Lisboa. O autor dos disparos permanecia em fuga até à tarde deste domingo.

A Polícia Judiciária já esteve no local a recolher as provas, bem como testemunhos que possam apontar para autores do crime, bem como a motivação.