Morto com tiro após discussão em festa

Um homem com cerca de 25 anos foi morto com um tiro esta madrugada de domingo em Setúbal. A vítima ainda entrou no hospital em estado crítico, mas acabaria por morreu.

O caso ocorreu perto das duas horas da madrugada no Bairro da Bela Vista. Vítima e agressor frequentavam uma festa quando, por motivos não apurados, iniciou-se uma discussão entre dois grupos.

Durante os conflitos, o agressor disparou na direção do homem de 25 anos e colocou-se em fuga. Os bombeiros e o INEM acorreram ao local e conseguiram estabilizar a vítima e transportá-la para o hospital de São Bernardo. A vítima acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu no hospital, já na manhã de domingo.

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o crime. Não são conhecidas detenções até à noite deste domingo.