Motorista da Madeira acusado de 29 crimes de homicídio por negligência

Ministério Público deduz acusação contra um arguido no inquérito sobre acidente de viação que vitimou turistas alemães. Falta de proteção eficaz na berma da estrada não gerou responsabilidades criminais.

O Ministério Público da Madeira acaba de acusar de 32 crimes o motorista que conduzia o autocarro que se despistou, em 17 de abril deste ano, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, causando a morte a 29 pessoas e ferimentos noutras 27, na sua maioria de nacionalidade alemã.

Numa breve nota emitida esta tarde, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa informou que foi requerido o julgamento de um único arguido, em tribunal coletivo, por 29 crimes de homicídio por negligência (relacionados com as vitimas mortais) e três crimes de ofensa à integridade física por negligência (respeitantes a pessoas que sofreram ferimentos, mas sobreviveram).

O órgão de gestão do Ministério Público do distrito judicial de Lisboa, onde se inclui a Madeira, não identificou o arguido acusado dos 32 crimes, mas o JN apurou que se trata do motorista, um indivíduo na casa dos 50 anos, que também sofreu ferimentos no acidente.

Segundo foi noticiado na altura do acidente, o motorista era um profissional experiente e não acusou consumo de álcool, no teste a que foi submetido após o sinistro.

O acidente de viação teve lugar na Estrada da Ponta da Oliveira, quando o motorista perdeu o controlo do autocarro, que transportava sobretudo turistas alemães. Em despiste, o autocarro não foi detido pelas frágeis barreiras de proteção que existiam na berma da estrada, tendo deslizado por um terreno com grande declive e acabado por embater com violência no telhado de uma moradia.

Após o acidente, equacionou-se, em meios judiciais, a possibilidade de o Ministério Público vir a imputar responsabilidades criminais, por negligência, aos autarcas ou a outros responsáveis públicos pela falta de guardas de proteção, na berma da estrada, com robustez suficiente para conter ou travar viaturas em despiste.

Contudo, a breve nota emitida pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa fala em apenas um arguido, não esclarecendo sequer se aquela hipótese chegou a ser equacionada. A procuradoria limitou-se a informar que "foram investigadas as causas da ocorrência".

A investigação foi dirigida por magistrado do Ministério Público da 2.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal da Madeira, com a colaboração da PSP, "que preservou o local do crime e o veículo sinistrado, recolhendo eficazmente no local a prova aí deixada pela ocorrência do sinistro", acrescentou a procuradoria, dando também conta da colaboração da Polícia Judiciária e do Instituto de Medicina Legal na identificação dos cadáveres e na realização das autópsias médico-legais.

A extensa lista de entidades que colaboraram com a investigação integra ainda a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP/INDEGI), que realizou a perícia ao autocarro, as autoridades judiciárias da Alemanha (e a sua embaixada em Lisboa), que inquiriram as vítimas residentes naquele país.