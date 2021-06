Motorista de autocarro suspenso por assediar passageira em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 15:17 Facebook

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) abriram um processo disciplinar e suspenderam preventivamente um motorista por suspeita de assédio a uma passageira.

A mulher, única passageira do autocarro, surge, num vídeo partilhado nas redes sociais, a ser questionada se tem o dia livre, respondendo-lhe que tem de trabalhar.

Perante as investidas do motorista, a passageira diz-lhe que o melhor é ele voltar a conduzir o autocarro. "Não me apetece nada. Apetecia-me outra coisa", responde-lhe.

O vídeo foi colocado online na madrugada deste domingo.