MP quer que Câmara de Sintra se pronuncie sobre obras na casa de Ana Gomes

O Ministério Público (MP) do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra abriu uma averiguação sobre as alegadas ilegalidades nas obras na quinta da antiga eurodeputada Ana Gomes, na Azoia, em Colares.

O MP pede que lhe seja enviada toda a documentação dos procedimentos administrativos camarários para eventual abertura de uma ação contra a diplomata.

O Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra remeteu um ofício à Câmara de Sintra, no qual pede ao presidente da Câmara, Basílio Horta, que se pronuncie quanto "ao licenciamento das obras na casa principal, nomeadamente no que diz respeito à falta de um parecer obrigatório no Parque Natural Sintra-Cascais" e "quanto à existência de fiscalização e procedimentos para a reposição da legalidade de uma piscina e casa de apoio que terão sido construídos sem licenciamento", lê-se no ofício ao qual o JN teve acesso. O Ministério Público pede ainda que lhe seja enviada toda a documentação dos procedimentos administrativos camarários para eventual abertura de uma ação contra a diplomata.

Em março, o jornal I noticiava que Ana Gomes, co-proprietária de uma quinta, em Colares, teria construído uma piscina e um anexo nesta casa sem ter sido feito um pedido de licenciamento. A 19 de março, a autarquia confirmava que não recebera qualquer pedido de licenciamento para a piscina e o anexo da casa de Colares, esclarecendo que "após consulta do processo", constatou que "não estava referenciada a construção da piscina e casa de apoio", elementos que eram publicitados nos anúncios de promoção da moradia.

A propriedade está localizada em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, estando inserida numa área protegida e de elevado risco de erosão hídrica do solo, segundo os mapas da Reserva Ecológica Nacional (REN). As obras na casa dependiam ainda, por isso, de um parecer do Parque Natural de Sintra-Cascais, exigido pela Câmara de Sintra, mas este não existe, segundo o mesmo jornal que consultou o processo nesta autarquia.

A vivenda, situada num terreno de três mil metros quadrados, foi comprada pelo marido de Ana Gomes, em 1993, por 25 mil contos (o equivalente a 125 mil euros) e tem um valor inscrito nas finanças que ronda os 311 mil euros. No entanto, com a morte do marido, em julho de 2020, Ana Gomes saiu dessa propriedade, tendo o imóvel ficado à venda por 2 milhões de euros.

O JN enviou questões à Câmara de Sintra e à Parques de Sintra e aguarda resposta. Tentou ainda contactar Ana Gomes, mas sem sucesso.