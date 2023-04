Mulher abandonou seis cachorros que foram recolhidos pela GNR

Militares da GNR do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), identificaram uma mulher, com 39 anos, por abandono de animais de companhia, no Fundão. A suspeita terá abandonado seis cachorros, que foram encontrados a deambular na rua.

No âmbito de uma denúncia, efetuada este domingo, os elementos do NPA deslocaram-se ao local e e viram seis cachorros desorientados e a deambular sozinhos pela rua, na localidade de Castelo Novo. Os militares da Guarda encetaram de imediato diligências de investigação que permitiram identificar a suspeita do abandono de animais de companhia.

Os animais foram recolhidos pelo Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes do Fundão (CROAEF), sendo-lhes proporcionado cuidados veterinários e sanitários e estão disponíveis para a adoção.

PUB

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Fundão.