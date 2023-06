Mulher agredida em assalto a moradia em Aveiro

Uma mulher de 45 anos foi agredida com violência, na madrugada deste domingo, durante um assalto a uma moradia, em Santa Joana, Aveiro. O assalto ficou registado nas câmaras de videovigilância.

Segundo apurou o JN, a mulher e o marido estariam em casa quando, cerca das 3 horas da manhã, seis encapuzados forçaram a entrada na habitação, perto da A17. A mulher resistiu e foi agredida com violência. A Polícia está a investigar o caso, que terá ficado registado nas câmaras de videovigilância da moradia.

Antes, os ladrões entraram noutra habitação, em frente, que se encontrava desocupada, uma vez que os proprietários estão no estrangeiro e o filho passou a noite em casa de outros familiares.

"Quando soube do assalto em casa do vizinho, vim verificar se estava tudo bem em casa dos meus pais. A rede [na lateral do quintal] estava cortada e arrombaram as portas [de uns anexos], tendo levado uma máquina de roçar, moto serra e outras máquinas agrícolas. Na casa da frente, como tem câmaras e alarme, ninguém entrou", contou o filho dos proprietários, Emanuel Pereira.