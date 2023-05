Mulher apanhada no comboio com drogas fica em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva a mulher que foi detida, na tarde de quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja da GNR, no interior do comboio que fazia a ligação entre Casa Branca e Beja, quando regressava de Setúbal onde fora comprar cocaína, heroína e haxixe.

A mulher, de 38 anos, residente em Salvada, concelho de Beja, há cinco meses que estava a ser investigada. Sabendo que fizera mais uma viagem para comprar drogas, os militares da GNR entraram na composição ferroviária na estação de Cuba e no curto trajeto para Beja abordaram a suspeita, que "vinha carregada".

Conduzida ao posto da GNR de Beja onde foi revistada, foi depois sujeita a uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas 153 doses de cocaína, 84 doses de haxixe e 81 doses de heroína, uma balança de precisão, cinco facas e diverso material e documentação ligados ao tráfico de estupefacientes. Foram ainda confiscados 100 euros em numerário e um telemóvel.

A GNR pediu a colaboração da PSP para abordar e identificar um indivíduo que se encontrava na Estação Ferroviária de Beja e que deveria transportar a mulher para a localidade de residência.

Presente esta quinta-feira a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Beja, foi-lhe decretada a prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional de Odemira, onde vai aguardar julgamento.

A operação contou com o apoio de militares do NIC de Aljustrel e do Posto Territorial de Beja.