Mulher assaltada quando estacionava o carro ficou sem uma mala

A PSP deteve um indivíduo, com 29 anos, que furtou uma carteira, no Porto. A vítima, uma mulher com 57 anos, estava a estacionar o carro quando o suspeito abriu a porta do lado direito, retirando a mala.

A detenção ocorreu esta terça-feira, pelas 13 horas, na Rua do Passeio Alegre, quando os agentes intercetaram o homem que estava a ser perseguido por populares, após ter assaltado o carro, na Rua do Coronel Raul Peres.

De acordo com a vítima, momentos antes quando estacionava a sua viatura, o suspeito, depois de abrir a porta do lado direito, furtou uma mala contendo um telemóvel, cartões bancários e diversos documentos de identificação, colocando-se de imediato em fuga.

PUB

Foi perseguido por diversos populares que conseguiram intercetá-lo na Rua das Motas, mas conseguiu colocar-se de novo em fuga, vindo a ser posteriormente intercetado pela PSP.

Os bens furtados foram todos recuperados e entregues à vítima. O suspeito encontra-se referenciado pela prática de diversos ilícitos criminais, nomeadamente assaltos.