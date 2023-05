Mulher assassinada em Vila do Conde

Uma mulher foi encontrada morta, esta segunda-feira, na sua casa, em Modivas, no concelho de Vila do Conde. A vítima, Maria Irene Ferreira Pinto, de 66 anos, estava despida da cintura para baixo e o seu corpo apresentava marcas de agressões, apurou o JN no local.

O corpo da mulher estava nas traseiras da casa, junto a uma porta, mas já no exterior do edifício. A Polícia Judiciária investiga a hipótese de a mulher, reformada, ter sido agredida e violada, no interior da casa, e de ainda ter tentado fugir.

Os crimes poderão não ter ocorrido hoje, segundo indicaram fontes no local, devido ao estado em que o cadáver foi encontrado. Foi um vizinho que deu o alerta às autoridades.

Maria Irene Ferreira Pinto era solteira e vivia sozinha, numa casa da Rua da Lage, em Modivas. Há cerca de três meses, o seu irmão suicidou-se.

Com Ana Correia Costa