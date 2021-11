Mulher de João Rendeiro fica em prisão domiciliária

Hoje às 22:01 Facebook

Maria de Jesus Rendeiro vai ficar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica para evitar o perigo de fuga e de perturbação de inquérito, decidiu esta quinta-feira a juíza de Instrução Criminal.

A mulher do ex-patrão do BPP, atualmente em fuga, foi interrogada ao longo de todo o dia, no Campus da Justiça, em Lisboa, por suspeita de envolvimento num esquema de branqueamento de capitais destinado a ocultar a fortuna do marido.

Detida na quarta-feira pela Polícia Judiciária numa operação batizada "D'arte Asas", Maria Rendeiro, de 70 anos, está indiciada de quatro crimes: branqueamento de capitais, falsificação, descaminho e desobediência e passou a última noite na cadeia de Tires.