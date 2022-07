Mulher detida pela segunda vez por agredir o marido

JN/Agências Hoje às 13:10 Facebook

Uma mulher de 69 anos foi detida, pela segunda vez, por ser suspeita do crime de violência doméstica contra o marido, no concelho de Castro Daire.

"O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Castro Daire, no dia 6 de julho, deteve uma mulher de 69 anos por violência doméstica, no concelho de Castro Daire", distrito de Viseu, refere a GNR em comunicado.

Os militares da GNR deslocaram-se à residência do casal, "no decorrer de uma situação de violência doméstica, em que uma mulher ameaçava a vítima, seu marido de 73 anos".

"Os militares conseguiram retirar a vítima para local seguro. No entanto, no decorrer da ação, a agressora barricou-se no interior da residência, na posse de uma faca", explicou a GNR.

E "após cerca de duas horas de diálogo com a agressora, com o objetivo de a acalmar, foi possível aos militares da Guarda entrarem na residência, detê-la e apreender a faca".

A ação dos militares da GNR decorreu "sem que daí resultassem ferimentos para a agressora ou para qualquer outro dos intervenientes".

"A agressora, que já havia sido detida no início do mês de junho pelo mesmo crime, tinha sido sujeita à medida de coação de proibição de aproximação da vítima, seu marido, o qual vivia em dependência económica da mesma".

A suspeita "foi detida e conduzida para as instalações da GNR, onde permaneceu até ser presente ao primeiro interrogatório", que decorreu na quinta-feira, no Tribunal Judicial de Viseu.