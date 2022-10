Mulher detida por torcer pescoço a gaivota em Lisboa

Uma cidadã, ao que tudo indica de nacionalidade holandesa, foi detida, na sexta-feira à tarde, no Cais do Sodré, por agentes da 3.ª esquadra da PSP do Comando de Lisboa por maus-tratos a uma gaivota.

"Fomos acionados, pela PSP, para uma ocorrência porque tinham detido uma cidadã que não estaria bem. À chegada ao local, efetivamente, verificou-se que a senhora tinha uma gaivota a quem estaria a tentar torcer o pescoço", indicou ao JN a comandante dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, Débora Alves.

Depois de ter sido detida pela polícia, a mulher, que segundo a mesma fonte se encontrava "agitada e instável", foi transportada pelos bombeiros e pela PSP para o serviço de Psiquiatria do Hospital de S. José.

Já a gaivota foi entregue pelos Bombeiros Voluntários de Lisboa a um representante do grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) que acorreu ao local.

Segundo o IRA, a ave foi transferida para um centro de atendimento veterinário de animais exóticos e encontra-se "sob observação com um prognóstico ainda reservado".

Nas redes sociais, circulam vários vídeos onde é possível ver, por exemplo, a cidadã a capturar o animal e a colocá-lo na mala ou a dançar com a gaivota, numa zona mais movimentada sem intervenção de terceiros.​​​

O JN contactou o comando da PSP de Lisboa, que remeteu esclarecimentos sobre o assunto para mais tarde.