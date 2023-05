Mulher esfaqueada dentro de casa fica ferida com gravidade

Uma mulher com 47 anos sofreu ferimentos graves depois de ser esfaqueada em casa, em Lisboa, na noite deste sábado. O suspeito, o companheiro, foi identificado pela PSP, mas não foi detido.

O esfaqueamento ocorreu na Rua Horta e Silva às 20.30 horas de sábado e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários Lisbonenses e do Beato. A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital São Francisco Xavier, onde permanece.

O suspeito, o companheiro da vítima, ficou no local e foi identificado pela PSP, que realizou um auto de notícia do crime de violência doméstica e encaminhou para o Ministério Público. Será agora o MP a decidir as próximas diligências.