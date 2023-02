Mulher esfaqueada pelo marido em frente aos filhos

A PSP de Lisboa deteve um homem de 50 anos em flagrante delito por violência doméstica por ter esfaqueado a esposa em casa em frente aos filhos menores, de cinco, 11 e 12 anos, bem como da sobrinha, com 12 anos. O crime ocorreu ao final da tarde de terça feira na Azinhaga da Cidade, no Lumiar, concelho de Lisboa e na origem estava a suspeita do agressor de traição pela companheira.

Agressor e vítima discutiram em casa pelas 18.30 horas. O homem a armou-se com uma faca de cozinha e acabou por desferir vários golpes pelo corpo da vítima, que tentou fugir por várias divisões do apartamento, mas foi vítima de golpes na face, braços, pernas e abdómen.

Um vizinho que ouviu os gritos de socorro partiu em socorro da vítima entrou em casa desta. Conseguiu afastar o agressor com um grito e levou a mulher para sua casa, onde os dois se fecharam. Depois chamou a polícia.

À chegada dos elementos policiais, a sobrinha com 13 anos do agressor estava na rua a pedir ajuda e com ela estava o suspeito. A menina disse aos agentes da PSP ter medo que o tio matasse os seus primos, mesmo com este na rua e sem tentar a fuga.

Na residência, a PSP encontrou os filhos do casal em desespero e a vítima, que estava a receber tratamento aos ferimentos por vizinhos, entre os quais o que a salvou e pouco tempo depois chegou o INEM, que transportou a vítima para o Hospital de Santa Maria. A mulher perdeu bastante sangue, chegou a ser considerada ferido crítico, mas recuperou após intervenção cirúrgica.

O suspeito foi detido no local pela PSP e aos agentes confirmou ter tentado matar a mulher. Será presente na quinta feira a tribunal para conhecer as medidas de coação. Os filhos foram entregues a duas tias e foi acionada a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Ao que foi possível apurar, não havia queixas anteriores de violência doméstica formulada pela vítima contra o agressor, apesar de os vizinhos contarem que as discussões em casa eram frequentes.