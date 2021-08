Mulher esfaqueou companheiro no peito

T.R.A. Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 68 anos foi detida por esfaquear o companheiro na tarde de quarta-feira. O homem, de 49 anos, está internado em estado grave.

O crime ocorreu ao final da tarde de ontem, quarta-feira, no Bairro da Boavista, em Lisboa. O casal estaria no interior da residência quando, por motivos ainda por apurar, a mulher muniu-se de uma faca e esfaqueou violentamente o companheiro no peito.

Quando as autoridades chegaram ao local, a mulher já tinha fugido. A vítima encontrava-se ferida com gravidade. Foi assistida no local e transportada de urgência para o Hospital de Santa Maria com prognóstico reservado.

A mulher acabaria por ser detida pela PSP duas horas depois da agressão. Por se tratar de uma tentativa de homicídio, o caso transitou para a Polícia Judiciária.