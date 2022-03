Mulher esfaqueou vigilante de centro comercial em Lisboa

R.P. Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, no Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, uma mulher, com 26 anos, que esfaqueou um vigilante. A detida, já com cadastro, não gostou que lhe chamassem a atenção por não usar máscara de proteção.

Segundo relata a PSP, em comunicado divulgado esta quarta-feira, o incidente ocorreu, no dia 4 de março, cerca das 16 horas, na zona da restauração daquele centro comercial e quando os agentes chegaram a mulher já tinha ferido um vigilante, encontrando-se ainda com uma faca na mão, empunhando-a em direção a outros vigilantes que haviam acorrido em socorro do colega.

A Polícia retirou-lhe a faca, mas a detida tentou agarrar outra que estaria numa das mesas, "havendo fácil acesso a este tipo de objetos".

"O confronto foi originado pelo facto do vigilante ter abordado a suspeita e as pessoas que a acompanhavam para a ausência de uso obrigatório de máscara no interior do centro, tendo a mesma retorquido com várias locuções lesivas da sua honra, vindo o seu comportamento a escalar, com a suspeita a ameaçar e agredir posteriormente o vigilante com uma faca, infligindo-lhe dois cortes na mão", refere a PSP.

A suspeita foi ouvida em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo ficado com Termo de Identidade e Residência e proibida de aceder ao Centro Comercial Vasco da Gama, "local que costuma frequentar, havendo relatos pretéritos com contornos semelhantes".

A PSP revelou, também, que a mulher tem "um histórico criminal já expressivo", em especial em crimes contra o património e de desobediência à autoridade pública, "destacando-se a sua detenção pela PSP, em 2020, já em pleno Estado de Emergência, por desobediência à medida de recolhimento obrigatório".