Mulher fica com pulseira eletrónica depois de tentar matar outra

Uma mulher, com 74 anos, foi detida pela GNR em Macedo de Cavaleiros por suspeita de homicídio na forma tentada, com uma faca.

Segundo uma fonte da GNR, a idosa utilizou uma arma branca para ameaçar outra mulher, com cerca de 70 anos, na aldeia de Morais, no concelho de Macedo de Cavaleiros. A vítima não sofreu ferimentos, devido à rápida intervenção dos militares da GNR. A mesma fonte indicou ainda que são desconhecidas as motivações da agressora.

A suspeita foi detida e depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Macedo de Cavaleiros, na terça-feira, saiu em liberdade sujeita à medida de coação de prisão domiciliária, controlada por meios técnicos à distância.