Mulher furtava peças religiosas de cemitérios

Uma mulher, de 52 anos, foi detida pela GNR, em Amares, depois de ter sido apanhada por populares que a viram furtar artigos religiosos de um cemitério. Foram-lhe apreendidas estátuas e peças furtadas de outros cemitérios do concelho.

A GNR de Braga informou esta terça-feira, em comunicado, que, no domingo, deteve uma mulher por furtos a cemitérios no concelho de Amares. A detenção ocorreu na sequência de um alerta dado por populares que presenciaram o furto no cemitério de Carrazedo e retiveram a detida até à chegada das autoridades.

Quando os militares da Guarda chegaram ao local, encontraram na posse da suspeita alguns objetos das campas. Após a detenção, foi realizada uma busca domiciliaria, na qual a GNR apreendeu estátuas, adornos e diversas peças furtadas noutros cemitérios do concelho.

A mulher foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Amares.