Mulher morre degolada pelo companheiro à frente dos filhos em Leiria

Rui Farinha e Alexandra Barata Ontem às 22:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher com cerca de 35 anos morreu na noite desta sexta-feira degolada pelo companheiro em casa, em Leiria. O suspeito fugiu, mas acabou por ser detido no IC2, em Pombal.

O alerta foi dado cerca das 21 horas e o INEM decretou o óbito no local, na Avenida Cidade de Maringá, no centro de Leiria. O autor das agressões, também com 35 anos, fugiu, mas acabou por ser detido pela PSP depois de se ter despistado no IC2, em Pombal.

A vítima, de nacionalidade brasileira, vivia com duas crianças, de dois e quatro anos, que assistiram à agressão. Helena Anacleto trabalhava num café no centro comercial São Francisco, em Leiria.

"O presente de Natal da Helena foi um soco no nariz", contou ao JN uma amiga da vítima, a quem uma vizinha ligou quando se apercebeu dos gritos, no interior do apartamento, onde terá sido assassinada pelo companheiro. A amiga assegurou que Helena era vítima de violência doméstica, pelo que tinha decidido terminar a relação, o que terá levado o companheiro, também de nacionalidade brasileira, a cometer o crime.

O corpo ainda está no local da tragédia, para onde foram mobilizados os bombeiros municipais, a VMER e a unidade de psicólogos do INEM, num total de nove elementos e quatro viaturas.

Ao local deslocaram-se ainda PSP e Polícia Judiciária.