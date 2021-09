Mulher queixa-se de médico por ameaças e pontapé nos rins

Rogério Matos Hoje às 09:55 Facebook

A PSP recebeu queixa e o Ministério Público investiga alegadas agressões de urologista de Santarém, pai de atriz de televisão. Queixosa garante que só pediu menos barulho ao vizinho.

Ana Maria Dionísio, de 57 anos, queixa-se de ter sido agredida pelo médico Paulo Russo Corceiro, no dia 3 de maio deste ano, na Urbanização Encosta das Cortezes, em Santarém. A vítima, reformada por invalidez, conta que foi pontapeada nos rins, quando foi bater à porta da casa do médico - que é pai da atriz de televisão Margarida Corceiro, namorada do futebolista João Félix - justamente para lhe pedir paz.