Mulher tenta matar homem à facada em loja de bicicletas de Lisboa

Rogério Matos Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 59 anos tentou matar um homem de 43 anos à facada, na noite da última segunda-feira, na Graça, em Lisboa. Foi detida pela PSP perto do local do crime e está em prisão preventiva. A vítima foi submetida a intervenção cirúrgica no Hospital de São José e sobreviveu.

O JN apurou que a agressora e a vítima não têm qualquer relação. Para já, desconhecem-se as razões da tentativa de homicídio. O crime ocorreu na noite de segunda-feira numa loja de bicicletas.

Perto das 23 horas, a agressora entrou na loja de faca em punho. Dirigiu-se ao alvo, um homem de 43 anos, e desferiu-lhe vários golpes na mão, peito e pescoço. Depois fugiu do local, largou a arma e deixou a vítima a esvair-se em sangue.

A PSP de Lisboa deslocou-se ao local e deteve a suspeita nas proximidades. A mulher não ofereceu resistência aos agentes. A arma do crime viria a ser encontrada nas imediações pela PSP.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros na loja e foi depois transportada para o Hospital de São José com ferimentos graves, onde foi submetida a intervenção cirúrgica.

A agressora, sem antecedentes criminais conhecidos, foi presente a tribunal para aplicação de medidas de coação e viu o Juiz de Instrução Criminal aplicar a medida mais pesada, prisão preventiva. Está indiciada pela prática de um crime de homicídio simples, na forma tentada, e de um crime de detenção de arma proibida.