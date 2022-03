Mulher vítima de tentativa de violação encontrada semi-nua e ensanguentada

RP Hoje às 17:38 Facebook

PSP identificou em Carcavelos, na madrugada do passado sábado, um homem, de 49 anos de idade, por ser suspeito da prática do crime de tentativa de violação. A vítima, de 38 anos, foi encontrada nua da cintura para baixo e com ferimentos zona do pescoço e joelhos.

A PSP de Carcavelos, na sequência de uma chamada que informou que se encontrava uma pessoa prostrada no solo e a gritar, junto a umas hortas comunitárias na Estrada da Rebelva, em Carcavelos, deslocou-se ao local, localizando uma mulher, de 38 anos, desnuda da cintura para baixo, apresentando diversos ferimentos na zona do pescoço e joelhos, tendo ainda as roupas ensanguentadas, pelo que foi de imediato transportada para o Hospital José Joaquim de Almeida, em Cascais, onde ficou em observação.

De acordo com a PSP, o agressor havia estado durante a noite com um familiar e a vitima num espaço de diversão noturna em Carcavelos e, à saída, prontificou-se a acompanhar a vitima a casa. No entanto, "a determinada altura do trajeto, agarrou-a e tentou violá-la, não conseguindo graças à pronta e forte resistência por parte da vitima", referiu a PSP.

Com base na descrição do suspeito, a Polícia intercetou-o em São Domingos de Rana, tendo ainda sido contactada a Polícia Judiciária para efeitos de recolha de diversos elementos de prova, cabendo a esta Polícia as subsequentes diligências investigatórias.