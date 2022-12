Assaltante armado persegue mulheres depois de lhes tentar roubar o carro

Duas mulheres foram alvo de uma tentativa de carjacking, na manhã de terça-feira, em São João da Madeira. O autor do roubo ameaçou as mulheres com uma arma de fogo e ainda as perseguiu quando fugiram.

A tentativa de carjacking ocorreu cerca das 6.40 horas, na Avenida da Liberdade, quando uma das mulheres se preparava para entrar no carro da amiga, para se deslocarem para o local de trabalho.

Nessa altura, foram confrontadas com a presença de um homem, com idade entre os 20 e os 30 anos, com um carapuço na cabeça, uma máscara cirúrgica na cara e na pose de uma arma de fogo, que usou para as intimidar. Obrigou uma das vítimas a entregar o cordão que trazia ao pescoço e depois entrou no carro pensando que o veículo, que momentos antes se encontrava a trabalhar, estava pronto para iniciar viagem.

Entretanto, as duas mulheres, com cerca de 50 anos, fugiram a pé, em direção a um hotel situado a cerca de 200 metros de distância, e o assaltante, que não conseguiu pôr o carro a trabalhar, já que a chave digital se encontrava com a dona da viatura, ainda foi no encalço das mulheres dizendo-lhes para pararem.

Já perto do hotel, o assaltante acabou por se colocar em fuga repentinamente, desistindo de as perseguir e de tentar levar a viatura.

O caso foi comunicado à PSP, estando as investigações entregues à Polícia Judiciária, entidade competente neste tipo de crime.