Mulheres apanhadas a furtar roupa em loja em Viseu

José Ricardo Ferreira Hoje às 12:04

Duas mulheres, de 21 e 38 anos, foram detidas pela PSP de Viseu, ao final da tarde desta quinta-feira, por furtos numa loja de roupa de um centro comercial da cidade.

A dupla, segundo o comandante da esquadra da polícia, entrou no estabelecimento comercial com um saco de roupa nas mãos e à saída não pagou as peças que, entretanto, tinha colocado nos sacos. Uma roubou artigos no valor de 80 euros e a outra de 90.

"Elas passaram a caixa e foram embora, fugiram, mas não foram a correr. O segurança desconfiou, foi monitorizando as mulheres e chamou a polícia, que as apanhou já perto do pavilhão multiusos", contou o subcomissário, Luís Santos.

As suspeitas foram levadas para a esquadra e pouco ou nada falaram. Acabaram por ser identificadas e durante a tarde de hoje serão presentes a tribunal.

A polícia não sabe se as duas mulheres se dedicam "a este tipo de furto como modo de vida" e encontra-se agora a investigar.