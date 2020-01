Mulheres tentam fugir de supermercado com cinco mil euros em compras

Salomão Rodrigues Hoje às 16:35 Facebook

A PSP da Feira deteve, na quinta-feira, pelas 19.45 horas, quatro mulheres com idades compreendidas entre os 20 anos e os 24 anos, por suspeita de furto no interior de um hipermercado (Pingo Doce), de valor superior a cinco mil euros.

As mulheres, com laços familiares e residentes no Bairro do Lagarteiro, no Porto, entraram no Pingo Doce da Feira e foram colocando vários artigos em dois carrinhos de compras até que estes ficaram completamente cheios.

A grande maioria dos produtos adquiridos eram bebidas espirituosas e artigos de beleza.

De seguida, tentaram abandonar o hipermercado através de uma saída secundária, com ligação a uma conhecida loja de roupa, por onde saíram, sem efetuar o respetivo pagamento nas caixas.

Mas o movimento suspeito das mulheres há muito que era acompanhado pelos seguranças que, de imediato, as confrontaram com aquela saída indevida pela loja de roupa e sem pagamento.

A PSP foi chamada pelos responsáveis do estabelecimento comercial, procedendo à detenção e identificação das suspeitas.

Desta forma, a PSP recuperou os bens furtados, nomeadamente artigos de mercearia, bebidas, detergentes, higiene pessoal e bazar, avaliados num total superior a 5400 euros, que foram posteriormente restituídos ao responsável da loja.

As detidas foram notificadas para comparecer no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.

Têm todas antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime de furto.