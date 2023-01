Mulheres tentam sair de "super" sem pagar quatro mil euros em café e uísque

JN Hoje às 10:05 Facebook

Duas mulheres de 26 e 28 anos foram detidas pela GNR por suspeita de furto em Loulé. Tentaram sair de um supermercado com mais de quatro mil euros em artigos sem pagar.

Segundo um comunicado da GNR, as mulheres estavam a movimentar-se no interior do estabelecimento comercial com um comportamento suspeito. Um militar fora de serviço apercebeu-se e verificou que as suspeitas estavam a preparar-se para sair com um carrinho cheio de compras sem passar pela linha de caixas de pagamento.

O militar seguiu-as, acabando por as intercetar no parque de estacionamento, quando já se preparavam para abandonar o local. As suspeitas tinham na sua posse diversos artigos furtados, tendo ainda sido detetados diversos artigos no veículo, no valor total de 4 055 euros.

Foram apreendidas 6 330 cápsulas de café, 16 garrafas de uísque, diversos artigos de vestuário e um veículo. Todos os artigos furtados foram devolvidos ao supermercado.

Após diligências policiais foi possível apurar que as duas mulheres são suspeitas de vários furtos em supermercados e estabelecimentos comerciais. As detidas foram constituídas arguidas e serão apresentadas ao Tribunal Judicial de Loulé, para aplicação das medidas de coação.