Multada em 200 euros por estar a comer sopa no carro

PSP justificou contraordenação com violação do dever geral de recolhimento domiciliário. Designer estava na pausa laboral de almoço.

Uma designer foi multada em 200 euros pela PSP quando, durante a pausa para almoço no emprego, estava a comer uma sopa no interior do seu próprio carro, estacionado no parque de uma urbanização do Cartaxo, em Santarém.

A Polícia justifica a contraordenação com a violação do dever geral de recolhimento domiciliário e explica que, se quisesse almoçar na viatura, teria de o ter feito obrigatoriamente no local de estacionamento da empresa ou do domicílio.