Multada em 54 euros por chamar nomes racistas aos colegas de Câmara

Uma assistente operacional da Câmara Municipal de Sintra foi multada na sequência de um processo disciplinar em 53,94 euros por ter feito comentários discriminatórios e racistas contra dois colegas. A aplicação da pena de multa foi aprovada, por unanimidade, na última reunião de executivo municipal, tendo o caso sido comunicado ao Ministério Público.

Segundo apurou o JN, a trabalhadora em causa é assistente operacional nos serviços da autarquia e terá dirigido, por causa da cor da pele, vários comentários de cariz discriminatório e racista contra dois colegas, um homem e uma mulher, que trabalham no mesmo edifício. Os visados queixaram-se da situação e reportaram os factos à Câmara, que determinou a instauração de um processo disciplinar, a 13 de junho deste ano.

Realizadas as diligências instrutórias, que envolveu a inquirição de testemunhas e da trabalhadora visada no processo, foi elaborado relatório final que propôs a aplicação de uma pena de multa, no valor de 53,94 euros, correspondente a duas remunerações base diárias da funcionária, que aufere o salário mínimo. A proposta de aplicação de multa foi aprovada, por unanimidade, na reunião de executivo municipal de 6 de dezembro.

PUB

Uma vez que em causa estão comentários racistas, o caso foi reportado ao Ministério Público.