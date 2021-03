Multas por ruído disparam nas piores fases da pandemia

Zulay Costa Hoje às 08:13 Facebook

As queixas por ruído aumentaram com a pandemia. Os registos da PSP, da GNR e da associação ambientalista Zero dão razão à preocupação do presidente da República.

As multas, emitidas pela PSP no primeiro confinamento, quase triplicaram e, com o agravar do número de infeções em Portugal e o retorno ao teletrabalho, voltaram a disparar no final de 2020 e em janeiro deste ano. Marcelo insiste numa resposta do Governo, mas António Costa continua sem legislar.

Entre abril de 2020 e janeiro de 2021, a PSP levantou 667 autos por ruído de vizinhança. Os números foram avançados ao JN pela força policial, que tem intervenção nos centros urbanos. São as zonas onde há maior pressão populacional e maior potencial de conflitos entre vizinhos.