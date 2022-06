Não deixou colocar pulseira eletrónica e continuou a ameaçar a ex-companheira em Lousada

Reis Pinto Hoje às 16:52 Facebook

A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, deteve um homem que, no mês passado, não permitiu que lhe fosse colocada uma pulseira eletrónica no âmbito de um caso de violência doméstica, e continuou a importunar a ex-companheira, em Lousada.

O homem, de 54 anos, foi detido, na passada terça-feira, no âmbito de um processo por violência doméstica. "Os militares da Guarda apuraram que o agressor já havia sido detido no dia 23 de maio, por violência doméstica, tendo sido presente ao Juiz de Instrução Criminal de Penafiel, o qual lhe aplicou as medidas de coação de proibição de contactos e afastamento da vítima, controlado por pulseira eletrónica até uma distância de 500 metros", informou esta segunda-feira a GNR.

Quando os técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais iam colocar a pulseira eletrónica, o agressor não permitiu e, não conformado com a situação, entre o dia 24 de maio e o dia 7 de junho, "manteve o comportamento violento, através de injúrias e ameaças à vítima, sua ex-companheira, de 57 anos, motivos que levaram à sua detenção".

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.