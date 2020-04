Ninguém parou para ajudar homem caído na EN 109 em Estarreja 

Salomé Filipe Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem caiu na berma da faixa de rodagem da Estrada Nacional (EN) 109, em Estarreja, na tarde deste domingo, após perder a força numa perna devido a uma hérnia discal, não tendo conseguido levantar-se sem auxílio. Entretanto, vários condutores passaram por ele, desviando-se, mas ninguém parou para ajudar.

O caso foi denunciado pela GNR, que passou no local e detetou a situação. Aquela força policial alerta que "omissão de auxílio é crime e é aplicável ao cidadão comum".

"Uma patrulha do Destacamento Territorial de Ovar, enquanto patrulhava a EN 109-5, em Estarreja, com intuito de verificar as medidas do estado de emergência, apercebeu-se que alguns veículos se desviavam de um obstáculo no meio da via, tendo apurado que se tratava de uma pessoa caída no chão", explicou o Comando Territorial de Aveiro da GNR, na sua página de Facebook.

Depois de o homem ter sido colocado na posição lateral de segurança e de a via ter sido sinalizada, para impedir um atropelamento, os militares acionaram uma ambulância, via 112. Acabou por se apurar, depois, que o homem tinha perdido a força numa perna, durante uma caminhada.

Foi transportado para hospital, para receber cuidados médicos. "Obrigado aos nossos militares que estavam atentos e a cumprir a missão", agradeceu a GNR.

Ao JN, o capitão Vítor Ribeiro, comandante da GNR de Ovar, lembra que a "omissão de auxílio é crime" e que quem recusar prestar assistência a vítimas, como aconteceu com os automobilistas que passaram na estrada nacional 109-5, em Estarreja, pode ser condenado. "A GNR apenas fez o que lhe competia e o que devia ser feito por qualquer cidadão, porque não é só a Covid-19 que mata", refere o oficial.