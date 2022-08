Noite de festa acaba com dois detidos por desacatos em Bragança

A PSP deteve dois homens, de 24 e 65 anos, em Bragança, pela prática do crime de resistência e coação, ameaças e injúrias a agente de autoridade. Na mesma altura foram identificados outros sete indivíduos envolvidos em desacatos na via pública.

Segundo fonte da PSP, uma mulher de 19 anos teve de receber tratamento médico, por ferimentos numa mão causados por um objeto corto-contundente.

As detenções ocorreram na sequência de desacatos numa rua de Bragança pelas 06.30 horas, junto ao Parque do Eixo Atlântico, onde se realizaram as festas da cidade.

"Após a notícia de um grupo de indivíduos envolvidos em agressões, de pronto mobilizamos os meios adequados para a reposição da ordem e tranquilidade públicas", referiu a fonte da PSP.

Nesta altura decorrem ainda diligências processuais e de obtenção de prova para esclarecimento do que terá estado na origem da contenda entre as várias pessoas.