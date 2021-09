Nova direção do Sindicato exige mais dignidade para o chefe da PSP

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:52 Facebook

Rui Amaral é o novo presidente do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP. Voto eletrónico permitiu a maior mobilização de todos os atos eleitorais.

Rui Amaral é o novo presidente do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes (SNCC) da PSP. A eleição ocorreu no sábado e, pela primeira vez, contou com a possibilidade dos sócios recorrerem ao voto eletrónico. Nos próximos três anos, Rui Amaral terá como principal tarefa lutar pela dignificação do papel do chefe no seio da PSP.

"Desenvolver todas as ações que promovam o prestígio da dignidade e imagem do chefe de Polícia", "promover a imagem institucional do chefe de Polícia dentro da estrutura hierárquica da PSP" e "contribuir para um esclarecimento e reconhecimento do papel da PSP no sistema de segurança interna" são os objetivos destacados pela nova direção.

Depois de ser eleita num sufrágio que contou apenas com uma lista, a equipa liderada por Rui Amaral pretende, igualmente, "contribuir ativamente na discussão e aprovação de diplomas fundamentais ao funcionamento das instituições de caráter policial", nomeadamente o estatuto profissional das forças de segurança, a Lei de Organização da Investigação Criminal e a Lei de Segurança Interna, e "colaborar com a sociedade civil em todas as ações de esclarecimento, formação ou acompanhamento".

"E porque os chefes de Polícia nunca podem esquecer as suas origens, será também objetivo central uma defesa intransigente da imagem e estatuto profissional do agente de polícia", lembra a nova direção.

Para eleger os novos corpos gerentes, cerca de 70% dos sócios do SNCC recorreram ao voto eletrónico. Foi a primeira vez que esta tecnologia esteve disponível numas eleições deste sindicato, o que representou "um desafio para a mesa da assembleia", mas que permitiu que este ato eleitoral fosse o "que mais associados mobilizou".