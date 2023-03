Onda de solidariedade para ajudar GNR que ficou sem nariz em serviço

Um grupo de cidadãos está a organizar uma campanha de angariação de fundos para custear as taxas de justiça e os honorários de uma advogada de um casal de militares da GNR que, em janeiro deste ano, foi agredido por um homem que se recusou a fazer um teste ao álcool. Um dos guardas chegou a ficar desfigurado e viu parte do nariz mutilado após ser atacado à dentada.

O caso aconteceu a 13 de janeiro deste ano quando o cidadão foi identificado durante uma operação policial de rotina por dois militares da GNR. Na altura, acusou uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l e, por isso, foi levado para o posto territorial da GNR de Beja para fazer a contraprova. Lá, antes de ser submetido ao teste de confirmação, o homem empurrou Carlos Dias e começou a mordê-lo, chegando a arrancar-lhe a ponta do nariz. A mulher de Carlos, também ela militar, encontrava-se no posto de atendimento e foi igualmente agredida no pescoço e pontapeada.

Agora, dois meses depois do sucedido, um grupo de cidadãos que apoia as forças de segurança decidiu organizar uma campanha de angariação de fundos para ajudar o casal. Para tal, abriram uma conta bancária em nome dos militares, há mais de 20 anos na GNR. O objetivo é angariar cinco mil euros em donativos que serão usados exclusivamente para pagar despesas jurídicas, "nomeadamente taxas de justiça e pagamento de honorários à advogada".

PUB

"Se no final do processo, existir remanescente, o valor será doado a uma instituição ou a outros elementos das forças de segurança que entretanto possam também necessitar de ajuda", lê-se na publicação na Internet.

GNR não paga advogados de fora

Ao JN, o militar agredido, Carlos Dias, lamentou que os advogados da Guarda não o tenham contactado na altura para o defenderem, mesmo estando em causa um crime público e contra um agente de autoridade. Por isso, quando saiu do internamento, arranjou uma causídica. No entanto, por se tratar de uma advogada externa à instituição, a GNR não paga.

"No dia 15 de fevereiro, a minha mulher tinha de ser ouvida em tribunal como lesada, e como a GNR não se chegou à frente, optamos por arranjar uma advogada que mostrou interesse em estar à frente do caso", conta, queixando-se de a GNR não lhe ter dado liberdade para escolher alguém que, alega, saberia que iria defender os seus interesses.

Tratamentos continuam

Depois de ser brutalmente agredido, o militar foi levado para o Hospital de Beja e, mais tarde, transportado para o São José, em Lisboa, onde continua a ser acompanhado. Foi alvo de duas intervenções e, pela frente, estão previstas mais cirurgias de reconstrução e estéticas. Juntamente com a mulher, está de baixa médica e a ser acompanhado psicologicamente e, mesmo tendo-se passado dois meses do episódio, a situação ainda "mexe".

"Eu vou ter de mentalizar que não vou ficar como era. Eu não saio a rua para me verem", conta, recordando o dia em que quase ficou sem nariz. "Perdi muito sangue. Sabia que tinha ficado sem o nariz, mas só depois de o algemar é que fui ver ao espelho", finaliza.