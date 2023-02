Operação da ASAE leva à apreensão de carne, bebidas e máquinas de jogo

Alexandre Panda Hoje às 13:10 Facebook

Uma recente operação da ASAE visando estabelecimentos do Barlavento Algarvio levou à apreensão de carcaças de animais, bebidas espirituosas e máquinas de jogo, tudo num valor estimado de 168 mil euros. Foram instaurados cinco processos-crime.

De acordo com a ASAE, a unidade de Faro realizou a operação que visava combater ilícitos contra a saúde pública e da exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar, em várias localidades do Barlavento Algarvio.

"Como balanço da ação foram instaurados 5 processos-crime, destacando como principais infrações, a comercialização de géneros alimentícios anormais falsificados, a exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados e abate clandestino", precisa a ASAE.

A carne apreendida foi submetida a perícia por médico veterinário e "os géneros alimentícios foram classificados de "anormais avariados" com falta de requisitos e encaminhados para destruição".

Da ação resultou ainda a suspensão de atividade de dois estabelecimentos de restauração e um de diversão noturna, "por falta de requisitos técnico-funcionais e de higiene, tendo sido instaurados os três processos de natureza contraordenacional".

Foram ainda detidos cinco indivíduos e apreendida uma arma ilegal que se encontrava no interior do estabelecimento de diversão noturna, numa ação que contou com a colaboração da GNR.