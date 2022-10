Operação da PSP em Lisboa apanha menores a vender drogas a alunos

JN Hoje às 12:24 Facebook

Uma vasta operação da PSP contra o tráfico de drogas na zona oriental de Lisboa resultou na detenção de 11 suspeitos e na apreensão de milhares de doses de várias drogas, armas e dinheiro. Num dos locais foi até apreendida uma porta blindada que protegia um local de tráfico e entre os suspeitos foi identificado um menor que vendia drogas a outros menores, alguns alunos de uma escola próxima.

A Divisão de Investigação Criminal juntou vários inquéritos na operação "Quinta Limpa", dividindo-a em três fases que foram concretizadas entre os dias 21 e 28 de setembro, visando vários alvos. Na frequência do Beato, onde desmontaram uma "banca" de venda de cocaína e heroína, os agentes apreenderam 1750 euros. Na mesma zona, foi também apreendida "uma porta em alumínio que tinha sido montada pelos traficantes, à revelia dos moradores, na entrada de um prédio para garantir a segurança dos mesmos na venda da droga e evitar intervenções policiais", adianta a Polícia em comunicado.

No dia 27, "os Polícias cercaram e isolaram uma artéria da freguesia da Penha de França onde cumpriram quatro Mandados de Busca Domiciliária referentes a quatro suspeitos que eram alvo de uma investigação que decorria há cerca de 6 meses", prossegue a PSP. Foi apreendido haxixe que um dos suspeitos "estava a cortar em doses individuais no momento da intervenção policial". Nesta investigação, foi identificado um menor que "fazia a venda direta de estupefacientes a outros menores, na maioria estudantes de uma escola localizada a escassos metros do ponto de venda". Nesta ação foram detidos quatro homens e uma mulher e apreendidos haxixe e 2.068 euros.

No dia 28 de setembro foram efetuadas quatro buscas, três numa artéria da zona da Picheleira, na freguesia do Beato, onde aos agentes apreenderam 3839 doses de cocaína e o cofre onde estava guardada a droga, 1.030 euros, além de uma espingarda e munições. Na outra busca, na Amadora, foi apreendido um revólver e munições.

Cinco dos detidos foram libertados após prestarem termo de identidade e residência, três ficaram sujeitos a apresentações periódicas à Polícia e três ficaram em prisão preventiva.