Padre julgado por usar esmolas para comprar 19 carros

Inês Banha Hoje às 09:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Montante desviado de duas paróquias inclui transferências bancárias e será de quase 420 mil euros. Venda de arte sacra de uma das igrejas também sob suspeita.

Um padre acusado de ter usado dinheiro de esmolas e das contas bancárias de duas paróquias na Grande Lisboa para comprar, entre outros bens, 19 carros vai começar a ser julgado no dia 15 no Tribunal Central Criminal de Lisboa. António Teixeira é ainda suspeito de ter alienado, sem o conhecimento da Diocese, mais de 20 peças de arte sacra de uma das paróquias. Ao todo, ter-se-á apropriado, em cinco anos e meio, de quase 420 mil euros.

Contactado pelo JN, André Mendes, advogado do sacerdote, disse apenas que "a defesa do padre António" será feita no "local próprio": o julgamento. O pároco vai responder, no total, por dois crimes de abuso de confiança agravado, um de furto qualificado e um de branqueamento de capitais.