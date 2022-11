Pai e filho presos na cidade de Beja por roubos e tráfico

Dois dos quatro homens detidos pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Beja, na quinta-feira, foram sujeitos a prisão preventiva, na madrugada deste sábado, por indícios fortes de crimes de roubo, roubo agravado, tráfico de estupefacientes e ofensas à integridade física, na cidade alentejana. Os detidos a quem foi aplicada a mais pesada das medidas de coação são familiares diretos: pai e filho.

Na operação em que foram detidos os quatro homens, com idades entre 17 e 36 anos, também foram realizadas buscas em residências, com a apreensão de duas mil doses de haxixe, duas armas proibidas da classe C, armas de ar comprimido de aquisição condicionada, 34 munições, 1350 euros em numerário, quatro facas com vestígios de estupefacientes, um machado e três telemóveis.

O inquérito começou no início do corrente ano, na sequência de um episódio de agressões com armas brancas e levou agora à emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito - um homem foi detido em flagrante delito de tráfico de estupefacientes.

As medidas de coação só foram aplicadas aos arguidos, por um juiz de instrução, ontem de madrugada.

PUB

Dada a grande acumulação de familiares e amigos dos detidos, junto às instalações do Tribunal de Beja, o Comando da PSP teve de reforçar a presença de agentes, para evitar desacatos.