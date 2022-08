Pancadaria em praia fluvial por causa das motas de água

Várias pessoas envolveram-se em confrontos físicos, domingo à tarde, na Praia Fluvial de Bitetos, no Marco de Canaveses, depois de os nadadores salvadores terem chamado a atenção de um grupo que entrou com motas de água na zona reservada a banhistas.

Ao que o JN apurou, o incidente ocorreu depois de um grupo de pessoas em motas de água se ter aproximado das boias de proteção, que delimitam o espaço onde os banhistas podem nadar. Perante o sucedido, um dos nadadores salvadores que estava de vigilância na praia dirigiu-se, em cima de uma prancha, até ao grupo, avisando os seus elementos de que não podiam estar no local, por porem em perigo os banhistas. Acabou por se ver obrigado a regressar à praia a nado, pois o grupo tirou-lhe a prancha e fugiu do local.

Quatro identificados

Quando o nadador salvador chegou à margem do rio, gerou-se uma discussão com várias pessoas que estavam no local, que teriam ligações aos elementos que se deslocavam nas motas de água. Várias pessoas envolveram-se então em agressões físicas, obrigando à intervenção da GNR de Alpendorada, que identificou quatro dos intervenientes nos confrontos.

No local estava ainda a Polícia Marítima, que conseguiu identificar apenas um dos elementos que se encontrava nas motas de água.

As pessoas envolvidas nas agressões sofreram ferimentos ligeiros e não houve necessidade de receberem tratamento hospitalar.