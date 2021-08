Parte montra de stand à pedrada para furtar carro

Alexandre panda Hoje às 22:21 Facebook

Um homem de nacionalidade espanhola, com 37 anos, foi detido na madrugada deste sábado pela PSP, pouco depois de ter furtado um carro novo, da marca Citroën, e sem matrícula de um stand, no centro do Porto. Partiu a montra com um paralelo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, cerca das três horas o indivíduo, acompanhado pelo seu cão, passou na Rua de Pinto Bessa, junto ao stand do grupo Filinto Mota. Antes, já tinha partido duas outras montras.

Pegou num paralelo e atirou-o contra o vidro, conseguindo assim entrar no stand, onde havia dois veículos à venda. Fugiu com um deles, partindo o resto da montra ao sair. O carro ficou danificado. Agentes da 1.ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP que estavam por perto acabaram por travar a fuga do indivíduo, residente do Algarve. v