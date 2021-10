Partiu montra à marretada para roubar milhares de euros em relógios

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O assalto foi realizado durante a tarde desta segunda-feira, no centro comercial Colombo, em Lisboa. A dupla criminosa fugiu de moto e ainda não foi localizada.

Um homem entrou no centro comercial Colombo, em Lisboa, dirigiu-se a uma ourivesaria, partiu a montra com um martelo e roubou vários relógios, no valor de milhares de euros. Depois, fugiu em direção à entrada do shopping, onde um comparsa o esperava numa moto. O assalto aconteceu durante a tarde desta segunda-feira e a PSP ainda procura localizar a dupla criminosa.

É a própria administração do centro comercial Colombo que "confirma a ocorrência de um furto na Boutique dos Relógios Plus, por volta das 14.40 horas". Nesta altura, e com centenas de pessoas no interior daquele espaço, um homem percorreu o átrio, dirigiu-se à ourivesaria e partiu a montra à marretada. Depois, e de forma muito rápida, pegou em vários relógios que ali estavam expostos e regressou à porta da entrada. Nunca tirou o capacete, nem uma mochila usada pelos estafetas para entregar comida e outros objetos.

Fora do shopping era esperado pelo comparsa que se manteve ao volante de uma moto. Foi, aliás, nesta viatura, que a dupla fugiu. A PSP ainda tenta localizar os assaltantes.

Em comunicado, a administração do Colombo refere que a "equipa de vigilância interveio imediatamente" e que foi chamada a "PSP ao local de modo a garantir a segurança de clientes e lojistas". Acrescentam que não foram "registados feridos", mas "apenas danos num dos expositores interiores da loja". "Em coordenação com as autoridades competentes, foi reposto o normal funcionamento do centro e as autoridades estão a tentar identificar o indivíduo em causa", afirma, ainda, a administração do shopping.