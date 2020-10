Passwords complexas eram "demasiado para a cabeça" da direção do Sporting

Inês Banha Hoje às 14:03 Facebook

O administrador de sistemas do Sporting à data do alegado ataque de Rui Pinto ao sistema do clube afirmou, esta quarta-feira, em tribunal, que, em 2010, tentara complexificar as passwords de acesso aos e-mails seus utilizadores, mas foi impedido pela então direção dos leões. Os acessos indevidos ao sistema terão acontecido em 2015.

"A direção do Sporting pediu-me para retirar a complexidade das passwords, porque era demasiado para a cabeça deles", afirmou, ao testemunhar no julgamento do hacker, em Lisboa, David Tojal.

Quando chegou ao Sporting, em 2010, o técnico constatou que as passwords tinham apenas três carateres, "a maior parte 'scp'", as iniciais do clube. Terá, então, implementado palavras-chave alfanuméricas, de oito carateres, mas tal foi considerado demasiado complexo.

As passwords foram então novamente simplificadas, para seis carateres.

Tojal, que já abandonou o Sporting, só terá ganho autonomia para aumentar a proteção depois de, em 2015, o clube se ter apercebido que tinha sido atacado.

De acordo com a testemunha, os acessos indevidos só foram detetados depois do contrato de Jorge Jesus, à data treinador do Sporting, ter sido publicado, em setembro daquele ano, no site Football Leaks. O hacker, que se intitula denunciante, já garantiu ser o criador desta plataforma.

A partir dessa altura, o técnico informático passou a monitorizar o sistema do clube, mas com ferramentas que "não eram as mais adequadas". "Eram muito básicas", reconheceu.

Rui Pinto está a ser julgado, no total, por 89 crimes informáticos - incluindo sabotagem informática pelo alegado ataque ao Sporting - e um de tentativa de extorsão.

A inquirição de Tojal prossegue esta quarta-feira à tarde.