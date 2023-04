Patrão mata funcionário à facada durante discussão em Grândola

Uma discussão entre dois homens de 50 anos, patrão e funcionário de um restaurante em Grândola, terminou com um esfaqueamento mortal. A vítima, o empregado, faleceu já no hospital de Santiago do Cacém e o agressor foi detido e entregue à Polícia Judiciária de Setúbal.

O homicídio ocorreu na manhã deste domingo, pelas 7 horas da manhã, num restaurante chinês na Rua do Bocage l, em Grândola. Agressor e vítima, ambos com cerca de 50 anos, discutiram, ao que tudo indica, por motivos laborais.

A discussão escalou para agressões físicas, tendo o patrão acabado por esfaquear o funcionário com um golpe que o atingiu num órgão vital. A vítima foi transportada pelos bombeiros em estado grave para o Hospital de Santiago do Cacém, onde viria a falecer ao início da tarde deste domingo.

A GNR acorreu ao local do crime, onde encontrou o suspeito e após a notícia da morte entregou-o à Polícia Judiciária de Setúbal, que vai investigar o caso. O suspeito será detido por homicídio.