Paulo Penedos partilha cela e cuida do pai na cadeia de Coimbra

José Penedos, o ex-presidente da REN que, esta semana, se apresentou no Estabelecimento Prisional de Coimbra para cumprir a pena a que foi condenado no âmbito do processo Face Oculta, está a partilhar a cela com o filho, Paulo Penedos. José Penedos, de 75 anos, entrou na cadeia em cadeira de rodas e necessita de cuidados constantes.

Inicialmente, a defesa do arguido opôs-se, por motivos de saúde, ao mandado de prisão emitido, a 4 de dezembro, pelo Tribunal de Aveiro. Só que, perante a confirmação pelo tribunal da ordem anterior, José Penedos optou por se entregar na prisão de Coimbra, onde o seu filho cumpria já pena, desde 7 de dezembro, no âmbito do mesmo processo. Manifestou o desejo de partilhar cela com o seu filho, o que foi aceite.

Pai e filho encontram-se, assim, a cumprir o período de isolamento de 14 dias em conjunto. Paulo Penedos, advogado, foi punido com quatro anos de cadeia, por tráfico de influência, enquanto o pai, ex-secretário de Estado da Energia, foi condenado a três anos e três meses de prisão. Este último deverá requerer ao Tribunal de Execução de Penas que o autorize a cumprir a pena a que foi sentenciado em 2014 em casa.