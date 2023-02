Pede socorro 12 horas depois de ser esfaqueado no peito

Um homem de 41 anos foi socorrido em casa pelos bombeiros do Montijo e transportado para o hospital, esta manhã de terça-feira, depois de ter sido esfaqueado no peito na noite de segunda-feira. Às autoridades, a vítima disse ter sido atacada na via pública por três homens.

O homem foi esfaqueado no peito e dirigiu-se depois para casa. Esta manhã de terça-feira pediu por socorro.

O ataque ocorreu na Estrada do Arçe, na freguesia de Sarilhos Grandes, no Montijo. A vítima seguia sozinha na via pública quando, entre as 22.30 e as 23 horas, foi atacada por três homens, que não conseguiu identificar.

Durante o ataque, o homem de 41 anos acabou por sofrer um golpe provocado por uma arma branca, no peito. Os suspeitos colocaram-se em fuga, sem retirar qualquer bem à vítima, e esta acabou por se dirigir para casa, em Sarilhos Grandes, mas sem necessidade de ser socorrida.

Esta manhã de terça-feira, pouco antes das 12 horas, o homem acabou por pedir socorro via 112 em casa. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários do Montijo que o transportaram para o Hospital do Barreiro. A GNR está a investigar o caso.